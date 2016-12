UFFICIALE: Sambenedettese, sospeso il ds Sandro Federico

Fonte: sambenedettesecalcio.it

La Società S.S. Sambenedettese comunica di aver sospeso dalle sue funzioni e dalle sue mansioni, in data odierna, il direttore sportivo sig. Sandro Federico. Tale decisione si è maturata in seguito al dispositivo emesso dal Tribunale Federale e pubblicato sul sito della FIGC di cui la Società ha appreso notizia solo e soltanto a mezzo stampa. Si comunica, altresì, che per il tesserato Federico, seppur abbia espresso la propria volontà di ricorrere in appello, decisione anche questa appresa solo a mezzo stampa, la sospensione in via cautelativa si rende necessaria al fine di tutelare la Società da eventuali responsabilità oggettive che possano scaturire dalle azioni del tesserato che attualmente risulta essere inibito per anni 1.