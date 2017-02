UFFICIALE: Santarcangelo, colpo Jadid per il centrocampo

Fonte: http://www.santarcangelocalcio.net/

Il Santarcangelo Calcio comunica di aver perfezionato il tesseramento del centrocampista Abderrazak Jadid. Classe 1983 il nuovo giocatore gialloblù, che sino a gennaio ha vestito la casacca dell’Entella, in carriera ha giocato 21 partite in serie A, 130 in serie B e 90 in Lega Pro segnando 31 gol. Jadid, che ha firmato un contratto sino a giugno 2017, indosserà la maglia numero 14.