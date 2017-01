UFFICIALE: Santarcangelo, preso Florio in prestito dall'Ascoli

Fonte: santarcangelocalcio.net

© foto di Diego Fornero/TorinoGranata.it

Il Santarcangelo comunica l’ingaggio di Filippo Florio esterno difensivo classe 1996. Il nuovo giocatore gialloblù, che sta già lavorando in gruppo, può ricoprire il ruolo di esterno sia a destra, sia sul lato opposto e nella prima parte di stagione è sceso in campo 13 volte con la maglia della Lucchese. Florio ha esordito tra i professionisti con la casacca dell’Ischia Isolavede nel 2014 poi, nella seconda parte della stagione 2014/2015, l’esperienza in serie D con la maglia del Rimini quindi il ritorno all’Ischia nella stagione successiva con 32 presenze tra i professionisti prima di approdare in Toscana con la maglia rossonera. Florio, che vestirà la maglia numero 30, arriva al Santarcangelo dall’Ascoli via Lucchese con la formula del prestito sino a giugno 2017.