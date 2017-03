UFFICIALE: SudTirol, esonerato il tecnico William Viali

Fonte: fc-suedtirol.com

© foto di Federico De Luca

F.C. Südtirol comunica di aver sollevato il Sig. William Viali dall'incarico di allenatore della prima squadra. F.C. Südtirol ringrazia mister Viali per il lavoro svolto in questi mesi con grande professionalità, serietà e dedizione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Nelle prossime ore la scrivente ufficializzerà la nomina del nuovo allenatore.