UFFICIALE: Sudtirol, Tait rinnova fino al 2020

Fonte: http://www.fc-suedtirol.com

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

F.C. Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto del calciatore Fabian Tait. Il 24enne terzino destro di Salorno ha firmato un rinnovo triennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2020.

Cresciuto nel settore giovanile del Salorno per poi mettersi in luce nel Mezzocorona, in forza al quale ha debuttato fra i professionisti nella stagione 2011-2012 e quindi disputato da titolare tre campionati di serie D, Fabian Tait è approdato al Südtirol nell'estate del 2014, dopo una breve parentesi nel Marano (ora AltoVicentino), in serie D. Quella in corso è la terza stagione in biancorosso per Fabian, che ha sin qui totalizzato 88 presenze con il Südtirol e realizzato 4 gol.

F.C. Südtirol si congratula con Fabian Tait e gli augura un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.