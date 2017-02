UFFICIALE: Teramo, saluta il preparatore dei portieri

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ultime novità in merito al Teramo, che ha annunciato il divorzio col proprio preparatore dei portieri attraverso il proprio sito. "In seguito a un episodio accaduto durante l’allenamento pomeridiano di ieri, venerdì, allo stadio 'Bonolis', in accordo con lo staff tecnico, la società ha deciso di risolvere il rapporto di collaborazione che legava il preparatore dei portieri Fabrizio Grilli al sodalizio biancorosso fino al 30 giugno prossimo. "Ho sbagliato e chiedo scusa – le parole dell’ex Capitano biancorosso – è giusto prendere la decisione di separarci. Mi prendo le mie responsabilità, ringrazio la società per l’opportunità concessami in estate di tornare a Teramo e per aver fatto il possibile per trattenermi, ma evidentemente non è destino ed è meglio lasciare. Auguro con il cuore alla squadra ed alla città di raggiungere il traguardo della permanenza in Lega Pro". Fabrizio Grilli sarà temporaneamente sostituito da Giuseppe Oliverio, già operante nel Settore Giovanile biancorosso", si legge nel comunicato.