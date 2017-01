UFFICIALE: Vibonese, a centrocampo ecco Torelli

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Rinforzo a centrocampo per la Vibonese: il club calabrese ha infatti annunciato l'arrivo di Francesco Torelli, classe '94. Lo stesso giocatore ha spiegato la sua scelta al sito ufficiale del club: "Intanto perché tutti ne parlano bene come società. Questa rimane una piazza molto ambita soprattutto per la serietà della dirigenza. L’ultimo posto? Non mi spaventa. Con il lavoro e seguendo le indicazioni del mister potremo risalire la china. Per quanto mi riguarda ho l’opportunità di tornare a giocare nei professionisti e non vedo l’ora di dare una mano di aiuto ai miei nuovi compagni di squadra”.