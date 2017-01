UFFICIALE: Virtus Francavilla, dal Newport County arriva Ayina

Fonte: http://www.virtusfrancavillacalcio.it/

La Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver acquisito in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore John Christophe Ayina, proveniente dal Newport County (League Two inglese). L’attaccante franco-beninese, nato il 09/04/1991, è cresciuto calcisticamente in Francia nei settori giovanili di Guingamp e Paris Saint Germain; successivamente ha collezionato presenze importanti in Spagna con le maglie di Cordoba (Seconda Divisione), Racing Santander (Terza Divisione) e Getafe B. Lo scorso anno ha militato prima nella League One inglese tra le fila del Rochdale, poi nel Newport County (League Two). Il calciatore è già a disposizione di mister Antonio Calabro.