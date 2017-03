UFFICIALE: Viterbese, esonerato Cornacchini. Al suo posto Puccica

La AS Viterbese comunica di aver sollevato dall'incarico il tecnico della prima squadra, Giovanni Cornacchini, e l'allenatore in seconda, Renzo Tasso. A Cornacchini e Tasso vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro. La guida tecnica della prima squadra gialloblu è stata affidata al tecnico Viterbese Rosolino Puccica. Massimiliano Nardecchia sarà l'allenatore in seconda. Oggi alle 15 Puccica dirigerà al Rocchi il primo allenamento, in vista della gara interna di sabato prossimo contro la Lucchese. All'allenamento sarà presente oggi anche il Patron Piero Camilli. Al termine del lavoro pomeridiano della squadra sul campo si terrà la presentazione di Puccica e del suo staff. A Puccica e ai suoi collaboratori vanno i migliori auguri di buon lavoro.