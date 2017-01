UFFICIALE: Viterbese, risoluzione di contratto per Daniele Ansini

La AS Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con il giocatore Daniele Ansini. A lui vanno il ringraziamento per la professionalità mostrata e per il lavoro svolto al servizio della maglia gialloblù nei mesi passati e i migliori auguri per il futuro. Lo riporta il sito ufficiale della Viterbese.