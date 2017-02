Una salvezza per due. Ciullo riparte da Taranto

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Il Taranto cambia ancora per andare alla caccia della permanenza in una Lega Pro a lungo agognata e conquistata la scorsa estate. Il primo a saltare è stato Aldo Papagni lo scorso dieci di ottobre sostituito dalla coppia Panteleo De Gennaro-Fabio Prosperi. I due dopo un buon impatto hanno iniziato a perdere colpi e negli ultimi due mesi hanno raccolto la miseria di sei punti: una vittoria, l'ultima, contro la Vibonese il dieci dicembre scorso seguita da tre pareggi e tre sconfitte che hanno spinto il Taranto ancora più giù in classifica anche se alla fine la salvezza diretta dista appena un punto, mentre dall'ultimo posto i punti di distacco sono ancora cinque.

Toccherà a Salvatore Ciullo prendere le redini della squadra pugliese e guidarla verso la salvezza dopo un mercato che, vista la classifica, doveva portare qualche rinforzo in più. Una scelta azzardata visto che il neo tecnico viene da tre esoneri di fila – Brindisi, Martina Franca e Juve Stabia – e l'ultima panchina risale all'ottobre del 2015. Ciullo dovrà scrollarsi di dosso un po' di polvere e cercare di far ripartire la squadra anche per ridare slancio alla propria carriera.