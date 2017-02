Venezia, Bentivoglio: "Mi trovo bene da regista, anche con qualche errore"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tornato in campo contro il Como in Coppa Italia Lega Pro, il centrocampista del Venezia Simone Bentivoglio è stato protagonista oggi in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da trivenetogoal.it: "Prima di tutto sono contento per la vittoria, perché il nostro obiettivo era quello di andare avanti in questa competizione e di poter giocare la semifinale contro il Padova. Un derby che sicuramente sarà di grande stimolo per noi ed anche per i nostri tifosi, anche perché abbiamo ancora la possibilità di raggiungere quest’obiettivo.

Avendo giocato meno, ultimamente, è chiaro che, in alcuni momenti, mi è mancato il ritmo, però siamo stati bravi comunque a non mollare e a portare a casa il risultato. Personalmente, sono abbastanza contento, anche se in quel ruolo ho sbagliato qualche passaggio semplice. Però, c’è la volontà di provare, di migliorare e di essere sempre a disposizione.

Se farò ancora il regista? Sì, penso di sì, mi trovo bene, anche perché i miei compagni che hanno giocato al posto mio hanno fatto molto bene".