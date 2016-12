Venezia, Bentivoglio: "Qui per la Serie B. La società ha fiducia in me"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nei giorni scorsi era circolata la voce di un possibile addio al Venezia di Simone Bentivoglio a favore della MLS. Il centrocampista ex Bari ha spiegato la situazione dalle colonne de Il Gazzettino: "Io non penso al mercato, certe voci suonano strane anche per me, ma la società mi manifesta sempre grande fiducia e quindi do il massimo solo per giocare nel Venezia. Sono venuto qui perché ho sposato un progetto importante, l’unico obiettivo è vincere e salire in serie B".