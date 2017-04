Venezia, Inzaghi: "Ho un contratto, ma dovremo sederci e discutere"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi ha parlato anche del suo futuro sulla panchina dei lagunari: “Il presidente mi ha confermato? Io ho un contratto col Venezia, non vedo problemi, è chiaro che dovremo sederci e discutere. Affrontare la B non sarà semplice, ci troveremo e dovremo migliorare, perché non sarà facile confermarsi in Serie B. Sognare è sempre lecito e dovremo rimanere coi piedi per terra”, riporta Trivenetogoal.it.