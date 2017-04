Venezia, Modolo: "Vogliamo chiudere la pratica Serie B contro il Fano"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Marco Modolo, centrale difensivo del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni a TrivenetoGoal.it: “La festa non è ancora iniziata. Ovvio, la vittoria contro il Padova è un passo importantissimo, quindi è normale che ci fosse entusiasmo a fine partita. Non è stata assolutamente una partita facile da affrontare, ma lo sapevamo. In più c’è stato, appunto, questo piccolo infortunio di Geijo, che ha scombussolato un po’ la formazione iniziale, però Acquadro si è fatto trovare pronto. La gara con Fano? Intanto godiamoci questa vittoria, e da mercoledì inizieremo a preparare il match contro il Fano. Cercheremo di chiudere la “pratica” sabato”