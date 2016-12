Venezia, Perinetti: "Battiamo il Mantova, poi penseremo al mercato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso Il Gazzettino, il ds del Venezia Giorgio Perinetti parla così del mercato. Ieri radiomercato ha accostato al Parma il regista lagunare Alex Pederzoli: "Prima è fondamentale battere il Mantova, poi avremo 20 giorni per un paio d’innesti. Ad oggi ci sono solo pourparler perché ci offrono tanti giocatori ma non ho ancora chiuso nessuna mossa. Dopo Mantova valuteremo come muoverci in entrata o in uscita", le parole riportate da Parmalive.com.