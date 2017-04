Venezia, Tacopina: "Salutatemi chi diceva che non saremmo stati promossi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Venezia in Serie B, il presidente Joe Tacopina gongola. Ecco le sue parole, riprese da trivenetogoal: "Oggi questo vecchio stadio faceva davvero un effetto particolare, quando ho iniziato questo progetto nel 2015 sapevo che questa tifoseria aveva sofferto tanto e volevo ridarle lustro e la Serie B. Salutatemi il presidente del Pordenone che aveva detto che non saremmo stati promossi. Paura? Mai avuta nemmeno oggi, oggi abbiamo conquistato la Serie B, ho tanti capelli grigi perché mi stressano ma alla fine abbiamo vinto un sacco di partite dopo il novantesimo. Inzaghi? Mi ha detto che è il momento di maggiore orgoglio della sua carriera. Sta imparando molto come allenatore. Quest’anno è stato fantastico, sono molto orgoglioso di lui. Inzaghi resterà il nostro allenatore anche l’anno prossimo e spero per molto tempo ancora. Niente è stato facile da quando sono arrivato, le partite sono state tanto sofferte e stressanti. Ma sapevo sin dall’inizio cosa bisognava fare. L’anno prossimo giocheremo ancora al Penzo, ma speriamo molto presto di avere una nuova casa".