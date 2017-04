Venezia, Tacopina: "Serie A ed Europa obiettivi futuri. Il Real come modello"

Il presidente del Venezia Joe Tacopina in un'intervista rilasciata a La Nuova Venezia ha fissato gli obiettivi ambiziosi per il futuro spiegando di avere nel Real Madrid il modello di riferimento: “Sono felice di aver conquistato una doppia promozione, ma è una gioia che dura poco perché non dobbiamo festeggiare il ritorno in B come fosse la vittoria ai Mondiali. Il nostro obiettivo ora è la Serie A e l'Europa, restare ai vertici per i prossimi decenni. Io alle promesse ho risposto coi fatti e voglio che la gente e i tifosi capiscano che quel che dico poi lo faccio. A maggio avremmo bisogno di fare un reset perché la Seri B sarà una cosa diversa, le basi del progetto sono state gettate con un mix tra giocatori d'esperienza e ragazzi del settore giovanile. Il mio modello resta il Real Madrid. - conclude Tacopina – Sono deluso della risposta dei tifosi, mi aspettavo qualcosa di diverso. Abbiamo uno zoccolo duro che ci ha seguito ovunque e con qualunque tempo, ma serve il supporto anche di altri tifosi che si attaccano sempre a qualche scusa per non venire allo stadio”.