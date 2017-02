Venezia, Tacopina sull'inibizione: "Impugnerò questa ridicola decisione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A seguito del deferimento notificato questa mattina al presidente del Venezia FC Joe Tacopina, si riporta di seguito il suo commento:

“ho preso conoscenza oggi della decisione del Tribunale Nazionale Federale, che ritengo assolutamente erronea e iniqua. È inaccettabile che venga messa in discussione la lealtà e la probità della mia condotta, omettendo di considerare la cultura sportiva del Paese da cui provengo, dove frasi come quella che ho detto (pronunciata in inglese e non in italiano) sono comunemente utilizzate da giornalisti, commentatori sportivi, grandi campioni, come ho dimostrato nel procedimento dinanzi alla FIGC.

A testimoniare ulteriormente che quanto detto non era offensivo e veniva pronunciato in un contesto scherzoso, vi è il fatto che non si sono registrati episodi di violenza né disordini da parte dei tifosi del Venezia e del Padova.

Con tutti i problemi che il calcio italiano ha e con tutte le presunte cattive condotte che sembrano rimanere impunite, è sconfortante che un giudice abbia emesso una decisione del genere nei confronti di un italo-americano, orgoglioso e innamorato della sua eredità italiana, che negli ultimi tre anni ha salvato dal fallimento due storiche squadre di calcio italiane, portando per primo investitori stranieri in serie A.

Alla luce di tutto ciò, impugnerò questa ridicola decisione nelle sedi competenti.

Non importa quello che sarà l’esito di questo procedimento, nulla potrà cambiare il nostro entusiasmo e il futuro del Venezia Football Club. Noi continueremo la nostra scalata verso i vertici del calcio italiano."