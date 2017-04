Viterbese, rottura dello zigomo per Iannarilli

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Problemi in casa Viterbese per il portiere Anthony Iannarilli. Il calciatore infatti nella gara contro l'Alessandria ha riportato la frattura dello zigomo ed è stato già operato per ridurla. I tempi di recupero però ancora non si conoscono con l'estremo difensore che potrebbe restare fermo qualche giorno come rientrare con la mascherina protettiva. Come riporta Tuttolegapro.com solo nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più.