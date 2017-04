Aldo Agroppi, giocatore, allenatore e opinionista dal carattere fumantino

© foto di Federico De Luca

Da allenatore, ma pure in seguito da opinionista, Aldo Agroppi è stato uno dei personaggi più focosi ad aver ruotato intorno al mondo del calcio. Nato sportivamente nel Piombino, ha giocato con Genoa, Ternana e Potenza prima del grande salto al Torino dal '67 al '75. Chiuse la carriera nel Perugia nel '77 ma già dall'anno successivo si sedette in panchina con le giovanili del club umbro. Poi Pescara, Pisa, Padova, Perugia, Fiorentina, Como, Ascoli e ancora Fiorentina. Come detto le sue sfuriate ed i suoi attacchi hanno lasciato ricordi indelebili nelle menti dei tifosi e fatto discutere a più non posso, con la Juventus spesso al centro delle sue critiche. In carriera ha vinto un Viareggio col Genoa e due Coppe Italia col Torino, da giocatore. Oggi Aldo Agroppi compie 73 anni.

Sono nati oggi anche Nicola Berti, Nicola Marangon, Marcelo Otero, Roberto Ayala, Erjon Bogcani, Elvis Abbruscato, Emanuele Terranova, Oscar de Marcos e Martin Montoya.