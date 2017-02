Ciprian Tatarusanu, dalla Juventus rumena alla Fiorentina: 4 titoli in carriera

© foto di Federico De Luca

Ciprian Tatarusanu, un presente alla Fiorentina e un futuro ancora tutto da scrivere. L'arrivo di Sportiello, preso a gennaio dai viola, ha messo in dubbio il suo posto da titolare, anche se Sousa nella sfida contro la Roma gli ha restituito la maglia da titolare, ma in estate le cose potrebbero cambiare, visto che lo stesso portiere potrebbe chiedere di cambiare aria. Nato calcisticamente nella Juventus Bucarest, dopo tre stagioni al Gloria Bistrita, l'estremo difensore si è fatto conoscere e apprezzare alla Steaua Bucarest, prima di arrivara in Italia, nell'estate del 2014, alla Fiorentina. Fino a questo momento in viola ha disputato 81 gare, mentre con la maglia della sua Nazionale è sceso in campo 41 volte. Il suo palmares vanta quattro titoli: due campionati, una coppa e una supercoppa di Romania. Oggi Tatarusanu compie 31 anni.

