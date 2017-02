Cristiano Ronaldo, il funambolo che ha scritto la storia di Real e United

© foto di J.M.Colomo

Per uno strano scherzo del destino, il 5 febbraio sono nati alcuni dei più grandi campioni di sempre della storia del calcio. L'esponente di maggior spicco, o semplicemente quello più attuale, è sicuramente Cristiano Ronaldo. Portoghese di Madeira, iniziò a giocare a calcio per strada prima di passare all'Andorinha. Poi Nacional e, nel '97, la chiamata dello Sporting Lisbona. Col club della capitale lusitana farà tutto il settore giovanile, quindi il debutto in prima squadra nel 2002-2003. Bastarono pochi mesi per convincere Alex Ferguson a scommettere su di lui e in breve tempo CR7 divenne l'emblema del Manchester United. All'Old Trafford giocò fino al 2009, quando il Real Madrid decise di portarlo al Bernabeu. Numeri di alta scuola, una media straordinaria di un gol a partita e una capacita di leadership fuori dal comune sono solo alcune delle sue fenomenali qualità. Il dualismo con Leo Messi resterà probabilmente per sempre senza risposta, questione di gusti e punti di vista, ma nessuno potrà mai negare il fatto che Ronaldo si sia guadagnato sul campo i gradi per stare nella classifica dei più forti calciatori di sempre. In carriera ha vinto tutto ciò che c'era da vincere, in più di un'occasione: una Supercoppa di Portogallo, una Coppa d'Inghilterra, due Coppa di Lega inglese, 3 Campionati inglesi, 2 Community Shield, 2 Coppe di Spagna, un campionato spagnolo, una Supercoppa di Spagna, 3 Champions League, 3 Coppe del Mondo per club, una Supercoppa UEFA e un Europeo, storico, col Portogallo. A livello personale, Ronaldo ha vinto 4 Palloni d'Oro e 4 Scarpe d'Oro, oltre ad aver infranto numerosissimi record. Oggi CR7 compie 32 anni.

Sono nati oggi anche Cesare Maldini, Sven Goran Eriksson, Guido Angelozzi, Gheorghe Hagi, Quique Sanchez Flores, Giovanni van Bronckhorst, Jesper Blomqvist, Rodrigo Palacio, Carlos Tevez, Vedran Corluka, Giulio Donati, Stefan De Vrij, Neymar, Adnan Januzaj e Senna Miangue.