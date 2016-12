Domenico Criscito, in Italia con Genoa e Juve: poi cinque titoli allo Zenit

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Criscito, detto Mimmo, difensore e capitano dello Zenit San Pietroburgo, ha iniziato a calcare i campi da gioco professionistici con la maglia del Genoa, dopo aver giocato nelle giovanili rossoblù, nella stagione 2003/2004, quando ha esordito in Serie B. Successivamente il passaggio alla Juventus, con un'altra parentesi in Liguria, sempre tra i cadetti, nel 2006/2007, anno della sua prima stagione da titolare e chiusa con 36 presenze e quattro reti. La stagione seguente l'esordio in A, in bianconero, ma dopo solo sei mesi il Genoa lo ha riportato alla base, ed è rimasto nel capoluogo ligure per quattro stagioni. Nel 2011 il passaggio allo Zenit, società che tuttora detiene il suo cartellino e con la quale ha vinto due titoli russi, altrettante supercoppe e una Coppa nazionale. Sono invece 22 le presenze con l'Italia, con il difensore che ha preso parte alla spedizione azzurra in Sudafrica per il Mondiale 2010, saltando però l'Europeo di due anni più tardi dopo essere stato prima incluso nella lista dei 32 pre convocati dall'allora ct Cesare Prandelli, ma venendo poi escluso dalla lista il 28 maggio a seguito del suo coinvolgimento sul calcioscommesse divenuto noto il giorno stesso. Oggi Criscito compie 30 anni.

Sono nati oggi anche Gordon Banks e Khalilou Fadiga.