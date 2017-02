Enzo Maresca, dalle corna contro il Toro ai grandi successi col Siviglia

© foto di Federico De Luca

Cresciuto nelle giovanili del Milan prima e in quelle del Cagliari poi, Enzo Maresca decise di emigrare in Inghilterra per il debutto fra i professionisti. Dal '98 al 2000 giocò infatti nel WBA, prima di tornare in Italia con la maglia della Juventus. La stagione successiva giocò in prestito nel Bologna, poi Juve, Piacenza, ancora Juve e Fiorentina, nel 2004-2005. Al termine dell'avventura gigliata, iniziò l'esperienza probabilmente più importante della sua carriera, ovvero il quadriennio al Siviglia. Nel 2009 l'Olympiakos, poi Malaga, Sampdoria, Palermo e, fino a questo gennaio, Verona. Centrocampista in grado di fare entrambe le fasi di gioco, era molto abile negli inserimenti sotto porta. Celebre, nel 2002, la sua esultanza nel derby contro il Torino quando segnò il 2 a 2 al 90esimo e fece il gesto delle corna sulla testa. In carriera ha vinto molto: un campionato, una Supercoppa Italiana, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna, due Coppe UEFA e una Supercoppa UEFA. Oggi Enzo Maresca compie 37 anni.

Sono nati oggi anche Ricardo Gareca, Carmelo Imbriani, Radamel Falcao, Facundo Roncaglia, Francesco Acerbi, Jacopo Dezi e Emanuel Mammana.