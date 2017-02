Gianluca Lapadula, Sir William alla conquista della Serie A col Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Soprannominato Sir William, con chiaro riferimento a William Wallace, Gianluca Lapadula sta vivendo quest'anno la sua prima stagione in Serie A. Nato calcisticamente nella Juventus, dopo un ottimo campionato con l'Ivrea fu notato dal Parma, anche se con i ducali non è mai arrivato in prima squadra. Dal 2009, ecco i prestiti a Atletico Roma, Ravenna e San Marino in cui lascerà un segno importante con 24 gol in 35 partite. Nel 2012-2013 la grande occasione in Serie B col Cesena, ma un infortunio ha bloccato la sua crescita. Nel 2013 passa al Frosinone, poi 6 mesi al Nova Gorica in quella che sarà una delle migliori stagioni della sua carriera. Nel 2014-2015, sempre in prestito dal Parma, passa al Teramo e quella può considerarsi la stagione della definitiva consacrazione. Da segnalare, nell'ultima giornata di campionato con gli abruzzesi, la proposta di matrimonio alla fidanzata direttamente dal terreno di gioco. Col fallimento del Parma passa al Pescara, nel 2015-2016. L'ottimo campionato e la promozione in Serie A gli valgono la chiamata della vita, quella del Milan. In carriera oltre alla recente Supercoppa Italiana, ha vinto anche una Coppa di Slovenia. Oggi Gianluca Lapadula compie 27 anni.

Sono nati oggi anche Beppe Baresi, Daniel Van Buyten, Federico Marchetti, Ahmad Benali, Sergi Roberto, Diego Laxalt e Nicolò Barella.