Stefano Eranio, bandiera del Genoa: otto trofei con la maglia del Milan

Tre Scudetti, tre Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa UEFA. Questo il bottino, in termini di trofei, di Stefano Eranio ex centrocampista che prima di arricchire il suo palmeres era però stato una bandiera del Genoa. Nato calcisticamente proprio in rossoblù ha esordito in prima squadra nella stagione 1984/85, ed è rimasto in Liguria fino al 1992, totalizzando 213 presenze e 13 reti con il Grifone. Cinque anni al Milan e poi il trasferimento al Derby County, prima di rientrare in Italia e chiudere la carriera alla Pro Sesto. Con la maglia della Nazionale è invece sceso in campo 20 volte, siglando 3 reti, per un centrocampista che ha fatto della corsa e del sacrificio le sue migliori caratteristiche in carriera. Una volta appesi gli scarpini al chiodo l'italiano ha iniziato ad allenare, anche se non è mai stato tecnico di una prima squadra, avendo guidato le giovanili del Milan e la Primavera del Genoa, oltre che a svolgere il ruolo di vice alla Pro Sesto prima e al Livorno poi. Oggi Eranio compie 50 anni. Sono nati oggi anche Enrico Chiesa, Leonardo Colucci, Cristian Ledesma e Lassana Diarra.