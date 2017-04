Wojciech Szczesny, due anni a Roma ma un futuro lontano dalla Capitale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wojciech Szczesny, portiere della Roma, con un futuro lontano dalla capitale. Cresciuto calcisticamente nel Legia Varsavia nel 2006, all'età di 16 anni l'Arsenal lo acquistò portandolo a Londra e facendolo esordire nel 2010 dopo una stagione in prestito al Brentford. Con la maglia dei Gunners è sceso in campo 132 volte, prima che nell'estate 2015 i londinesi lo cedessero alla Roma in prestito. A giugno però, con ogni probabilità, il polacco tornerà alla base, perché l'accordo con i londinesi non prevede alcun diritto di riscatto e la società capitolina potrebbe voler puntare su Alisson. Con la maglia della sua Nazionale il portiere ha collezionato 25 presenze. Solo tre trofei nella sua personale bacheca, con due FA Cup e un Community Shield. Oggi Szczesny compie 27 anni.