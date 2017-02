Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari - Petagna sfida Borriello

Fischio d'inizio ore 15. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le ambizioni europee della splendida Atalanta di Gasperini si scontrano con il buon momento del Cagliari, che ha finalmente trovato un assetto equilibrato dopo un girone d'andata disastroso sul piano difensivo. I nerazzurri, sesti in classifica, vogliono il bottino pieno per tenere a distanza di sicurezza il Milan e la Fiorentina. Per la formazione sarda, invece, l'obiettivo è di invertire il pessimo trend in trasferta, dove sono arrivati appena quattro punti fino a questo momento. L'arbitro del match sarà il signor Claudio Gavillucci della sezione di Latina, coadiuvato dagli assistenti Meli e Di Iorio, dagli addizionali Mariani e Rapuano e dal quarto uomo De Pinto. All'andata, al Sant'Elia, finì 3-0 per i ragazzi di Rastelli, grazie alla doppietta di Borriello e alla rete di Sau.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Pochi dubbi per Gasperini: Masiello e Zukanovic si giocano una maglia in difesa (favorito l'italiano), mentre torna Kessié dal primo minuto, con Grassi che va in panchina. Meunier e Hateboer, nuovi acquisti nerazzurri, hanno iniziato già a prendere parte ai primi allenamenti e andranno in panchina.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Qualche dubbio per Rastelli, che deve rinunciare a Farias, Faragò, Melchiorri e Padoin, oltre allo squalificato Joao Pedro, ma ritrova Barella dopo il turno di stop. Il centrocampista dovrebbe giocare titolare in mezzo insieme a Di Gennaro. Dubbi sulla corsia sinistra di difesa, dove Capuano, Murru e Miangue si giocano un posto. Ci sarà anche Ionita, ormai del tutto recuperato.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Kurtic, Freuler, Spinazzola; Kessie; Petagna, Gomez. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Cagliari (4-1-4-1): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves, Capuano; Tachtsidis; Isla, Di Gennaro, Barella, Sau; Borriello. Allenatore: Massimo Rastelli.