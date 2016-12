Le probabili formazioni di Bari-Spal - Molte assenze per Colantuono

Fischio d'inizio alle 20.30. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Federico Gaetano

Duello di alta classifica quello che vedrà opposte, per l'ultimo turno del 2016, il Bari di Colantuono e la Spal di Semplici. I biancorossi sono a una sola lunghezza dai playoff e vogliono a tutti i costi i tre punti per scalare la classifica. La squadra di Semplici invece occupa il terzo posto della classifica, a soli tre punti dalle capoliste Hellas Verona e Frosinone. Un'eventuale vittoria in Puglia potrebbe far vivere un sogno alla neopromossa.

COME ARRIVA IL BARI - Diverse defezioni per mister Colantuono, che ha convocato 22 calciatori per il match contro la Spal. Cinque gli indisponibili: Ivan, Monachello, Martinho, Sabelli e Cassani. Oltre loro assente anche lo squalificato Daprelà. Aggregati diversi giovani tra cui Scalera, Abreu e Castrovilli.

COME ARRIVA LA SPAL - Mister Semplici deve rinunciare allo squalificato Castagnetti. Confermato il 3-5-2 con Zigoni e Antenucci a guidare l'attacco e Meret a difendere i pali.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BARI (4-3-3) - Micai, Scalera, Capradossi, Di Cesare, Doumbia, Romizi, Basha, Fedele, Brienza, Maniero, Fedato All. Colantuono.

SPAL (3-5-2) - Meret, Giani, Vicari, Silvestri, Schiattarella, Arini, Schiavon, Beghetto, Lazzari, Zigoni, Antenucci.All. Semplici.