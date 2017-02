Le probabili formazioni di Bologna-Milan - Out Bacca, c'è Lapadula

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 20.45 su TMW!

Turno infrasettimanale, soltanto per quattro squadre della nostra Serie A. Il Milan scenderà in campo stasera nel recupero della diciottesima giornata di campionato, che i rossoneri saltarono a causa dell’impegno a Doha in Supercoppa Italiana. Di fronte ci sarà il Bologna, allo stadio Renato Dall’Ara, nel confronto tra le due deluse dell’ultima giornata.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Dopo la pesantissima scoppola ricevuta sabato sera dal Napoli, un 7-1 nettissimo al termine del quale Roberto Donadoni si è lamentato anche per l’arbitraggio non eccezionale, per i felsinei è tempo di rimettersi in sesto, di dimostrare che quella dell’ultimo turno di campionato è stata soltanto una battuta d’arresto a sé stante. Quella di stasera potrebbe essere la sfida del ritorno da titolare di Simone Verdi, cresciuto tra l’altro proprio al Milan. Donadoni, infatti, dovrebbe riconsegnargli una maglia da titolare e farà lo stesso con Gastaldello, che andrà a costituire il pacchetto difensivo insieme a Maietta, Torosidis e Krafth, che giocherà praticamente al posto di Masina, squalificato, anche se sull’altra corsia, con Torosidis spostato a sinistra. I dubbi sono tutti a centrocampo: Dzemaili è insostituibile, mentre per gli altri due posti se la giocheranno Pulgar, Donsah e Viviani, coi primi due in vantaggio. Avanti, col già citato Verdi, Krejci e Destro. Novità, infine, anche tra i pali: Mirante, infortunato, è costretto a far spazio a Da Costa.

COME ARRIVA IL MILAN – L’altra delusa, come detto, è il Milan, che vive un vero e proprio momento no, tanto che anche Vincenzo Montella è finito nel mirino della critica dopo aver fatto una prima metà di stagione ad altissimi livelli, con tanto di trofeo in bacheca. Dopo il k.o. con la Sampdoria, in casa, è ora di rialzarsi, anche se il tecnico rossonero continua ad avere qualche problema dal punto di vista della formazione. Nell’ultimo allenamento di rifinitura è stato provato come al solito il 4-3-3 e ovviamente non si cambierà modulo. Rispetto a domenica, però, ci sarà qualche cambiamento. Kucka, ad esempio, dovrebbe tornare sulla linea dei centrocampisti. Salgono infatti le quotazioni di Vangioni per il ruolo di terzino sinistra, dal momento che De Sciglio, Calabria e Antonelli sono indisponibili. Al centro torna Romagnoli insieme a Paletta, con Abate a destra. Come detto, Kuco ritornerà in mediana e agirà da mezzala come Pasalic, con Locatelli regista. In avanti non ci sarà Bacca, bocciato dopo la bruttissima prestazione di domenica: al suo posto Lapadula, con Suso e Deulofeu confermati sulle corsie.

PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Maietta, Gastaldello, Torosidis; Dzemaili, Pulgar, Donsah; Krejci, Destro, Verdi. Allenatore: Donadoni

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Lapadula, Deulofeu. Allenatore: Montella