Le probabili formazioni di Brescia-Benevento - Bonazzoli e Ciciretti out

Fischio d'inizio oggi dalle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

La Serie B non si ferma mai. Dopo i turni natalizi, la cadetteria non va in vacanza nemmeno a Pasquetta e il 36° turno mette di fronte Brescia e Benevento. I lombardi lottano per non retrocedere in Lega Pro e sono attualmente in zona playoff, mentre i campani vogliono restare in zona playoff per poi giocarsi tutte le proprie carte al termine della regular season. Intanto le rondinelle arrivano da quattro ko e altrettanti pareggi nelle ultime otto sfide, l’appuntamento con i tre punti manca addirittura dal 24 febbraio. I campani, invece, avevano ripreso la marcia dopo un periodo difficile ma le due vittorie di fila - conquistate contro Spezia e Ternana - hanno preceduto la sconfitta dello scorso weekend contro il Cittadella.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Mister Gigi Cagni deve fare i conti con alcuni problemi di formazione. Bonazzoli è infortunato e non è stato convocato, Torregrossa è acciaccato mentre Caracciolo non è al top. Per questo il tecnico delle rondinelle fa affidamento sull’ottimo momento di forma di Ferrante, al quale sarà affiancato l’Airone. Difesa a tre, a centrocampo dovrebbe esserci Untersee nell’undici titolare.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Il tecnico Marco Baroni recupera Puscas e Cragno, anche se i due dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina. Torna Cissé dalla squalifica, pesante invece l’assenza di Ciciretti che sconterà un turno di stop per la decisione del Giudice Sportivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA-BENEVENTO

Brescia (3-5-2) - Minelli; Calabresi, Blanchard, Romagna; Untersee, Bisoli, Pinzi, Martinelli, Coly; Ferrante, Caracciolo. All. Cagni.

Benevento (4-3-1-2) - Gori; Lopez, Lucioni, Camporese, Venuti; Eramo, Chibsah, Melara; Falco; Cissé, Ceravolo. All. Baroni.