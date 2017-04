Le probabili formazioni di Cesena-Spezia - Dubbi in attacco per Di Carlo

Fischio d'inizio ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Sfida interessante a Cesena, tra due squadre che hanno trovato diverse certezze in questa fase finale della stagione e vogliono raggiungere i rispettivi obiettivi. I padroni di casa, con la vittoria di Pisa, hanno effettuato un grande balzo in avanti e ora hanno quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Lo Spezia, invece, punta ai playoff dopo le splendide affermazioni contro Verona e Bari, due avversarie ostiche, sconfitte entrambe per 1-0. L'arbitro del match sarà il signor Davide Ghersini della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Chiocchi e Bresmes e dal quarto uomo Massimi. All'andata finì 1-0 per i liguri, grazie alla rete segnata da Sciaudone.

COME ARRIVA IL CESENA - Andrea Camplone deve rinunciare agli indisponibili Agazzi, Rigione, Kone, Donkor e Cascione e allo squalificato Dalmonte. Dopo la vittoria di Pisa potrebbe essere riproposto il 4-3-3, con Perticone (Balzano non è al meglio), Capelli, Ligi e Renzetti in difesa, Laribi, Schiavone e Crimi in mezzo e Ciano, Cocco e Garritano davanti. L'alternativa è il 3-5-2, con Di Roberto e Renzetti esterni e Garritano sulla linea dei centrocampisti al posto di Laribi.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Privo dei suoi due centravanti (Nené ancora infortunato e Granoche squalificato), Domenico Di Carlo deve scegliere il partner da affiancare a Piccolo. Fabbrini sembra essere in vantaggio su Giannetti e Baez. Per il resto formazione confermata, con la difesa a tre composta da Valentini, Terzi e Ceccaroni, De Col e Migliore esterni e Sciaudone, Maggiore e Djokovic a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI

Cesena (4-3-3): Agliardi; Perticone, Ligi, Capelli, Renzetti; Laribi, Schiavone, Crimi; Ciano, Cocco, Garritano. Allenatore: Andrea Camplone.

Spezia (3-5-2): Chichizola; Valentini, Terzi, Ceccaroni; De Col, Sciaudone, Maggiore, Djokovic, Migliore; Piccolo, Fabbrini. Allenatore: Domenico Di Carlo.