Le probabili formazioni di Chievo-Udinese - Tre punti per la top ten

Fischio d'inizio oggi dalle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Derby del Triveneto al Bentegodi di Verona, tra il Chievo di Maran, reduce dal pesante successo a Roma contro la Lazio, e l'Udinese di Gigi Delneri, rinfrancata dalla vittoria sul Milan. Con la salvezza da tempo oramai in cassaforte, i due team si affrontano per conquistare la parte sinistra della classifica e arrivano al confronto con il medesimo bottino di punti, 28. Tradizione abbastanza positiva dei friulani in casa dei Mussi, visto che nelle ultime otto hanno rimediato un solo ko, il 2-1 del 21 settembre 2013, e centrato tre successi, non ultimo quello dell'ultimo confronto veronese, il 2-3 del 29 novembre 2015 con doppietta dell'ex Thereau. Curiosità sul Chievo: nelle ultime due sfide casalinghe ha rimediato ben 7 reti al passivo. Sarà il signor Aureliano di Bologna, alla terza direzione in serie A, a dirigere la sfida.

COME ARRIVA IL CHIEVO Maran recupera Meggiorini, ma deve rinunciare allo squalificato Cacciatore e agli infortunati Castro e Dainelli. Solito 4-3-1-2 per i clivensi con Sorrentino tra i pali, Frey e Gobbi sugli esterni, con Gamberini e Cesar al centro della difesa. A metà campo, largo al trio Izco, Radovanovic, Hetemaj, con Birsa alle spalle della coppia Inglese-Meggiorini.

COME ARRIVA L'UDINESE Delneri tenta il quinto colpo esterno stagionale della sua Udinese, tra l'altro sul campo della sua storica ex squadra. Senza Faraoni e Gnoukouri, il trainer di Aquileia opterà per il 4-3-3 con Karnezis tra i pali, la coppia centrale di difesa composta da Danilo e Felipe, con Widmer e Samir sugli esterni. Fofana, Hallfredsson e Jantko in mediana, con il tridente formato da De Paul-Zapata-Thereau per provare a perforare la difesa veronese.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Chievo Verona (4-3-1-2) - Sorrentino; Frey, Gamberini, Cesar, Gobbi; Izco, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Meggiorini. Allenatore: Maran.

Udinese (4-3-3) - Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Théréau. Allenatore: Delneri.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.