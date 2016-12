Le probabili formazioni di Cittadella-Entella - Schenetti recupera, conferme per Breda

© foto di Alberto Forestieri

Siamo giunto al giro di boa del campionato cadetto è nell'ultimo turno del girone di andata si sfidano allo stadio "Tombolato" i padroni di casa del Cittadella e l'Entella. Scontro playoff tra una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione ed una realtà che si sta sempre più confermando. I granata si presentano a questa sfida reduci dalla sconfitta nel derby contro il Vicenza e da un rollino di marcia che parla di solo due successi nelle ultime sette uscite. I biancocelesti invece, dopo una astinenza dai tre punti durata sette gare, sono tornati a fare bottino pieno con il successo casalingo ai danni del Novara. A dirigere la sfida in programma alle ore 20.30 sarà Antonio Di Martino della sezione di Teramo.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Mister Venturato deve fare a meno degli squalificati Iori e Pelagatti ma recupera almeno per la panchina Schenetti, che ha smaltito il problema al ginocchio. A protezione di Alfonso spazio quindi a Salvi, Scaglia, Pasa e Benedetti. In mezzo al campo occasione per Paolucci ed ai suoi fianchi come mezz'ale Valzania e Bartolomei. Sulla trequarti Chiaretti a sostegno della coppia formata da Kouame e dall'ex Gianluca Litteri.

COME ARRIVA L'ENTELLA - I liguri dovrebbero confermare in blocco l'undici vittorioso nell'ultimo turno, con il consueto 4-3-1-2. Tra i pali Iacobucci, davanti a lui quartetto difensivo composto da Iacoponi, l'ex Pellizzer, Ceccarelli e Keita. A centrocampo Troiano ha recuperato dall'influenza e sarà regolarmente in campo assieme a Moscati e Palermo. Tandem offensivo con la ritrovata coppia gol Masucci-Caputo ed alle loro spalle Luca Tremolada.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Pasa, Benedetti; Valzania, Paolucci, Bartolomei; Chiaretti; Litteri, Kouamé. Allenatore: Roberto Venturato

Entella (4-3-1-2): Iacobucci; Iacoponi, Ceccarelli, Pellizzer, Keita; Moscati, Troiano, Palermo; Tremolada; Caputo, Masucci. Allenatore: Roberto Breda