Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli - Vecino è ok, c'è l'ex Pasqual

© foto di Federico De Luca

Al Franchi va di scena il derby mediceo tra Fiorentina e Empoli, squadre divise davvero da pochissimi chilometri di distanza. Ambedue le formazioni cercano la vittoria, fondamentale per quanto riguarda i viola per continuare a credere nella rimonta europea. Per gli azzurri invece potrebbe bastare anche un pareggio, ma ci saranno motivazioni extra date dal peso della partita.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Sousa schiera il suo 3-4-2-1 con Tatarusanu in porta e Sanchez centrale, al posto dell'assente Rodriguez, assieme a Tomovic e Astori. Nei quattro di centrocampo si potrebbe rivedere Chiesa dall'inizio, mentre è quasi certo della maglia da titolare Tello sull'altra fascia. Nel mezzo torna Vecino, forse dal 1', assieme a Badelj, mentre dietro Kalinic, che scalza Babacar, ci sono Valero e Bernardeschi.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Martusciello si presenta al Franchi con il suo 4-3-1-2. Skorupski in porta, i due terzini sono Laurini e il grande ex della partita Pasqual, mentre i due centrali sono Bellusci e Barba, favorito alla vigilia su Costa. I soliti Krunic e Croce a fungere da mezzali, in regia potrebbe ritrovare posto dall'inizio Dioussé. El Kaddouri trequartista, alle spalle di Marilungo e Mchedlidze, favorito su Maccarone e Thiam.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, Tello; Bernardeschi, Borja Valero; Kalinic. Allenatore: Paulo Sousa.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; El Kaddouri; Marilungo, Mchedlidze. Allenatore: Giovanni Martusciello.