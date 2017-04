Le probabili formazioni di Frosinone-Novara - Poche sorprese per i padroni di casa

© foto di Federico Gaetano

Vincere e convincere, per continuare a rincorrere il sogno promozione. Ma gli obiettivi in palio sono tantissimi. Il Frosinone ospita il Novara nella trentaseiesima giornata di serie B: i padroni di casa vogliono cercare i tre punti, mentre gli ospiti vorrebbero tornare a sperare nella qualificazione ai play off. Ognuno ha il suo obiettivo, ognuno vuole continuare a dire la sua in questo campionato. Ma non sarà facile imporsi.

La sfida tra Frosinone e Novara, che potrete seguire su Tuttomercatoweb.com a partire dalle ore 14.00, è stata affidata a Rosario Abisso della sezione di Palermo.

COME ARRIVA IL FROSINONE – Il terzo pareggio consecutivo non ha di certo smorzato l’entusiasmo in casa Frosinone. In uno stadio stracolmo, i gialloblu cercheranno di tornare alla vittoria: assente Terranova per via della squalifica, Krajnc è pronto a scendere in campo dal primo minuto. 3-5-2 confermato, con Ciofani e Dionisi in attacco. Fiamozzi e Mazzotta agiranno sulle fasce.

COME ARRIVA IL NOVARA – Il pareggio all’ultimo minuto contro il Verona ha comunque dimostrato che il Novara non molla mai. La squadra di Boscaglia cercherà di giocarsela anche contro il Frosinone. Assente Sansone in attacco, Macheda è pronto a scatenarsi. Galabinov confermato, con Adorjan che agirà tra centrocampo e trequarti.

Le probabili formazione

Frosinone (3-5-2): Bardi; Krajnc, Ariaudo, Russo; Fiamozzi, Maiello, Soddimo, Sammarco, Mazzotta; Ciofani D., Dionisi. Allenatore: Pasquale Marino

Novara (3-5-2): Da Costa; Scognamiglio, Chiosa, Troest; Dickmann, Casarini, Bolzoni, Adorjan, Calderoni; Galabinov, Macheda. Allenatore: Roberto Boscaglia.