Le probabili formazioni di Genoa-Lazio - Immobile sfida Simeone

Fischio d'inizio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Allo stadio Marassi alle ore 15:00 di sabato 15 aprile 2017 si affrontano due squadre che stanno attraversando un momento delicato, obbligate a vincere anche se per motivi diversi. Il Genoa arriva alla sfida dopo aver vissuto una settimana a di poco tribolata. La sconfitta subita per mano dell’Udinese (3-0) ha convinto la società a cambiare un’altra volta guida tecnica: via Andrea Mandorlini, è tornato nuovamente sulla panchina rossoblu Ivan Juric, che aveva guidato il Genoa all’inizio della stagione. La squadra resta a +9 sulla zona retrocessione ed è costretta a guardarsi le spalle, visto che il Crotone sembra aver iniziato a macinare punti e in sette giornate tutto può ancora cambiare. Avversario di turno è la Lazio, altra formazione che intende ritrovare la vittoria per riprendere la propria marca verso l’Europa. La formazione biancoceleste arriva dalla pesante sconfitta subita per mano del Napoli, ko che ha di fatto messo fine alle speranze di insidiare gli azzurri per il quarto posto. La squadra di Simone Inzaghi resta al quarto posto a -7 dal Napoli e a +1 sull’Atalanta. I precedenti tra le due squadre sono in totale 93: 33 le vittorie della Lazio, 35 i successi del Genoa e 25 i pareggi.

COME ARRIVA IL GENOA - Ivan Juric per questa partita dovrà fare a meno di Cofie e Pinilla, che sono squalificati. Per lo stesso motivo mancherà anche Izzo. per infortunio mancano i lungodegenti Perin e Rubinho. In cabina di regia possibile chance per Veloso, anche se Cataldi parte favorito mentre in difesa potrebbe giocare Gentiletti.

COME ARRIVA LA LAZIO - In casa Lazio sono come sempre acciaccati De Vrij, Biglia e Lulic, anche se l’olandese è tornato mercoledì in gruppo e dovrebbe poter dirigere la difesa. Ottimismo sul recupero di Biglia, mentre resta in dubbio il bosniaco che potrebbe essere rimpiazzato da Keita o Lukaku. Out Marchetti, c’è Strakosha.

Le probabili formazioni

Genoa (3-4-2-1): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Cataldi, Hiljemark, Laxalt; Palladino, Rigoni; Simeone. Allenatore: Juric

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, Hoedt, De Vrij, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Keita. Allenatore: S. Inzaghi