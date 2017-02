Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo - Di Francesco perde Defrel

Segui Genoa-Sassuolo su TMW: oggi dalle ore 15 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

© foto di Federico De Luca

A metà classifica, nel limbo del campionato, ci sono tante squadre. Tra queste anche Genoa e Sassuolo che si affronteranno oggi pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Marassi con calcio d’inizio alle ore 15. La formazione allenata da Juric è reduce dal bel pareggio in rimonta sulla Fiorentina mentre i neroverdi dalla sconfitta rimediata in casa contro la Juventus. In classifica il Sassuolo ha 24 punti ed il Genoa 21, ma entrambe sono distanti dalla zona retrocessione e, dunque, teoricamente tranquille per poter giocare una gara a viso aperto senza troppe pressioni.

COME ARRIVA IL GENOA - Buone notizie per il tecnico Juric, che ritrova in un solo colpo sia Veloso che l’ultimo arrivato Cataldi. Gli unici indisponibili saranno Biraschi, Rigoni e Perin. Modulo classico per i rossoblu, 3-4-3 con Simeone unica punta supportato alle sue spalle da Ninkovic e da Hiljemark, autore del primo gol in Liguria contro la Fiorentina. Solo panchina per Taarabt che, però, potrebbe trovare spazio a gara in corso.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Continua ad essere lunga la lista di indisponibili (Biondini, Magnanelli, Gazzola, Missiroli, Lirola, Pomini) ma Di Francesco ha comunque una rosa ampia e saprà come gestire le ataviche assenze. In difesa, al fianco di Acerbi, ballottaggio tra Letschert e Cannavaro. In mediana potrebbe giocare Duncan. Già sicuri del posto sia Aquilani che Pellegrini. In attacco confermato Matri dato che Defrel non è convocato a causa di un problema al ginocchio.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

GENOA (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Cofie, Cataldi, Laxalt; Hiljemark, Ninkovic; Simeone. ALLENATORE: Ivan Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Antei, Letschert, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Matri, Politano. ALLENATORE: Eusebio Di Francesco.