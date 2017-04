Le probabili formazioni di Hellas-Cittadella - Ganz in campo dal 1'

Fischio d'inizio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pasquetta in campo per la Serie B. Si giocano le gare valevoli per la 36/a giornata. L'Hellas Verona di Pecchia ospita al Bentegodi il Cittadella di Venturato. Gli scaligeri provengono da una striscia di risultati non positivi: tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per i patavini. Cinque i precedenti totali fra le due squadre in Serie B: due le vittorie gialloblù, un pareggio e due sconfitte. Il Verona è l'unica squadra che ha schierato, in tutte le 35 partite giocate fino ad ora, sempre due calciatori dal 1': Nicolas e Souprayen. Dei 41 gol totali subiti dal Cittadella, ben 10 sono arrivati negli ultimi 15' di gioco. L'arbitro dell'incontro è Pinzani della sezione di Empoli.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Sarà 4-3-3 per la squadra di Pecchia con Nicolas tra i pali, Romulo, Bianchetti, Caracciolo e Souprayen in difesa. Valoti, Zuculini e Zaccagni a centrocampo. Luppi, Ganz e Bessa in avanti.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Sarà 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali, Salvi, Scaglia, Pelagatti e Benedetti in difesa. Bartolomei, Iori e Valzania a centrocampo. Iunco alle spalle di Litteri e Arrighini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (4-3-3) - Nicolas; Romulo, Bianchetti, Caracciolo, Souprayen; Valoti, Zuculini, Zaccagni; Luppi, Ganz, Bessa. All. Pecchia.

CITTADELLA (4-3-1-2) - Alfonso; Salvi, Scaglia, Pelagatti, Benedetti; Bartolomei, Iori, Valzania; Iunco; Litteri, Arrighini. All. Venturato.

ARBITRO: Pinzani della sezione di Empoli.