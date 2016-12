Le probabili formazioni di Hellas Verona-Cesena - Pecchia si affida a Boldor

Live, dichiarazioni dei protagonisti e pagelle su TMW a partire dalle 20.30!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultimo turno del girone d'andata di Serie B, in programma questa sera, mette di fronte Hellas Verona e Cesena allo stadio Bentegodi (calcio d'inizio alle 20.30). Per entrambe sarà l'occasione giusta per chiudere al meglio questo anno solare, in modo da poter preparare il 2017 con la giusta dose di tranquillità.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Nel 4-3-3 di Pecchia potrebbe trovare spazio dal primo minuto il giovane rumeno Boldor, complici le assenze di Caracciolo e Cherubin. L'unico dubbio è legato alla posizione di Daniel Bessa, che potrebbe essere impiegato sia sulla mediana che più avanti. Al momento la prima ipotesi sembra essere la più accreditata.

COME ARRIVA IL CESENA - Custodire e coltivare quanto di buono messo in campo contro il Trapani è l'imperativo per gli uomini di Camplone, che al Bentegodi si disporranno in campo con lo stesso modulo degli avversari. Non dovrebbero esserci particolari novità di formazione, con Garritano e Di Roberto pronti a rifornire Djuric in avanti.

Le probabili formazioni

Hellas Verona (4-3-3) - Nicolas, Pisano, Bianchetti, Boldor, Souprayen; Romulo, Fossati, Bessa; Siligardi, Pazzini, Luppi. All. Pecchia.

Cesena (4-3-3) - Agliardi; Renzetti, Perticone, Ligi, Balzano; Schiavone, Kone, Laribi; Di Roberto, Djuric, Garritano. All. Camplone.