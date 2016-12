Le probabili formazioni di Latina-Avellino - Tridente per Vivarini

Diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com dalle 20.30. A seguire pagelle e parole dei protagonisti.

© foto di Federico Gaetano

La Serie B chiude il 2016 e il girone d'andata. Sfida al Francioni tra Latina e Avellino. I nerazzurri laziali festeggiano il passaggio di proprietà a una cordata di imprenditori di Anzio. Sette le gare disputate in terra laziale tra le due squadre: una sola vittoria per i campani risalente al campionato 2014-15. Lo scorso anno vinse il Latina per 3-0 (Mariga, Boakye e Scaglia). L'arbitro dell'incontro è Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA IL LATINA - Squalificati Bruscagin e Gilberto, i nerazzurri giocheranno con il 3-4-3 con Pinsoglio tra i pali, Brosco, Dellafiore e Garcia Tena in difesa, Nica e Di Matteo sulle fasce con Bandinelli e Mariga in mezzo. Tridente d'attacco formato da Scaglia, Corvia e Boakye. Le parole del tecnico Vivarini in conferenza stampa: "Uno scontro salvezza a tutti gli effetti: sarebbe importante trovare la vittoria. L’Avellino ha una struttura fisica notevole con due attaccanti in grado di creare episodi a proprio favore lì davanti. Noi dovremo esser bravi a limitarli, anche in difesa l’Avellino mostra una certa solidità. Le nostre otto partite di fila senza sconfitte? C’è troppo amaro in bocca per le occasioni perse nell’arco del girone d’andata".

COME ARRIVA L'AVELLINO - 4-4-2 per gli irpini. Out Asmah, squalificato Belloni, Camarà impiegato con la Coppa d'Africa. Frattali in porta, Donkor e Perrotta terzini, Jidayi e Djimisiti centrali. Verde, D'Angelo, Omeonga e Crecco a centrocampo. Castaldo e Ardemagni in attacco. Le parole del tecnico Novellino in conferenza stampa: "Il Latina non perde da otto turni, gli aspetti societari non li conosco. Hanno risolto loro problemi, noi risolviamo i nostri sul campo. Siamo alle prese con qualche infortunio, ma abbiamo lavorato bene in questi giorni. Il Latina se non la sai affrontare è una squadra che può metterti in difficoltà. Se sappiamo ripartire, faremo bene”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LATINA (3-4-3) - Pinsoglio; Brosco, Dellafiore, Garcia Tena; Nica, Bandinelli, Mariga, Di Matteo; Scaglia, Corvia, Boakye. All. Vivarini

AVELLINO (4-4-2) - Frattali; Donkor, Jidayi, Djimsiti, Perrotta; Verde, D’Angelo, Omeonga, Crecco; Castaldo, Ardemagni. All. Novellino.

ARBITRO: Rapuano della sezione di Rimini