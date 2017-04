Le probabili formazioni di Leicester-Atletico Madrid - Dubbi in difesa per le Foxes

© foto di Imago/Image Sport

Tutto o niente. Per entrare nelle migliori quattro d’Europa. L’ Atletico Madrid vuole tornare in semifinale per la terza volta in quattro edizioni, il Leicester vuole cercare di scrivere la storia. Ancora una volta. Al King Power Stadium andrà in scena un quarto di finale ad alta tensione tra le Foxes e i Colchoneros: tra la storia e la leggenda c’è di mezzo il goal di Griezmann. Ovviamente le eventuali imprese avrebbero un sapore diverso: per gli inglesi è già storia quello che stanno facendo, ma anche la banda di Simeone ha creato una squadra competitiva su tutti i fronti. Ma fino a prova contraria, la storia la fanno solo i vincitori.

Il match tra Leicester e Atletico Madrid, che potrete seguire su Tuttomercatoweb dalle ore 19.45, è stato affidato a Gianluca Rocchi della sezione di Firenze. In questa stagione il direttore di gara italiano ha diretto ben quattro match di Champions League.

COME ARRIVA IL LEICESTER – La sconfitta di misura lascia comunque aperta la qualificazione. Il Siviglia ne sa qualcosa delle partite al King Power Stadium. Qualche assenza di troppo per Shakespeare, che dovrà fare a meno di Huth, Mendy e Wague. Al centro della difesa Morgan proverà a recuperare, ma lo stesso manager delle Foxes ha ammesso che valuterà la sua condizione solamente nella giornata di domani. In dubbio anche Slimani, che partirà dalla panchina. Classico 4-4-2, con Okazaki e Vardy in attacco. Confermati Mahrez e Albrighton sulle corsie laterali.

COME ARRIVA L’ ATLETICO MADRID – Piccolo vantaggio per la squadra di Simeone, ma nulla è stato scritto. Gli uomini del Cholo devono fare molta attenzione a questi novanta minuti e servirà schierare la formazione migliore per conservare il vantaggio. Tiago non è stato convocato, mentre Augusto Fernández e Vrsjalko sono ancora alle prese con i problemi fisici. Classico 4-4-2, con Griezmann e Gameiro in attacco. Saul e Gabi potrebbero andare a posizionarsi in mezzo al campo. Confermata la solita difesa, con Savić e Godin al centro.

Le probabili formazioni

Leicester (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan, Benalouane, Fuchs; Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton; Okazaki; Vardy. Allenatore: Craig Shakespeare

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savić, Godín, Filipe Luís; Carrasco, Saúl, Gabi, Koke; Griezmann, Gameiro. Allenatore: Diego Pablo Simeone