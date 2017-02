Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria - Deulofeu e Viviano dal 1'

Calcio d'inizio ore 12:30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Sarà Milan-Sampdoria il lunch match della ventitreesima giornata di Serie A. I rossoneri, dopo tre sconfitte in altrettante gare, hanno bisogno e voglia di tornare a vincere. Queste alcune delle parole di Vincenzo Montella nella conferenza stampa della vigilia: "Non discuto le critiche, le accetto. Non posso farmi prendere dall'emotività generale, devo lavorare per logica. Non sono preoccupato, non è il momento più critico da quando alleno il Milan. Lo era di più all'andata nello stesso periodo perchè avevo meno certezze. Al Milan poi si gioca sempre per vincere".

I blucerchiati di Marco Giampaolo, però, non sono un avversario da sottovalutare: una settimana fa, infatti, hanno battuto 3-2 la Roma in rimonta. Ed il tecnico dei liguri ci crede: "La partita con il Milan è complicata perchè è una squadra forte, con un'identità forte, ha giocatori forti fra le linee. E' una squadra che ci impegnerà molto e il nostro comportamento in campo deve essere di precisione perchè il gioco del Milan può darci fastidio. So però che se fai le cose per bene, i numeri si mettono apposto. Il mio auspicio è che domani la squadra giochi una partita con il piglio giusto".

COME ARRIVA IL MILAN - Montella potrebbe schierare Romagnoli come terzino sinistro e non Vangioni: in tal caso la coppia centrale di difesa sarebbe composta da Zapata e Paletta, con Abate a destra. A centrocampo ballottaggio Locatelli-Sosa, con il primo in leggero vantaggio; certi di una maglia, invece, Pasalic e Kucka. In attacco, infine, Lapadula insidia Bacca, mentre Suso e Deulofeu saranno i due esterni.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Giampaolo si affida al solito tandem d'attacco composto da Muriel e Quagliarella, con Bruno Fernandes alle loro spalle nel ruolo di trequartista. A centrocampo Praet e Barreto agiranno ai lati di Torreira. In difesa, infine, Bereszynski, Skiniar, Silvestre e Regini giocheranno avanti a Viviano.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Zapata, Romagnoli; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. Allenatore: Vincenzo Montella.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Fernandes; Muriel, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo.