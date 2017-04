Le probabili formazioni di Napoli-Udinese - Sarri conferma l'undici di Roma

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 20.45 su TMW!

E' un po' la partita degli ex, ma anche una sfida tra due squadre-amiche, dunque quasi un'amichevole. Ma di amichevole ci sarà ben poco, perché in palio ci saranno tre punti che, più per il Napoli che per l'Udinese, possono essere importanti. San Paolo sullo sfondo, calcio d'inizio previsto per le 20.45, posticipo dunque di questo turno pre-pasquale.

COME ARRIVA IL NAPOLI - In campionato non sbaglia quasi mai un colpo nell'ultimo periodo. Nelle ultime cinque partite la formazione partenopea ha raccolto tredici punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio, quello contro la Juventus al San Paolo. Altri tre punti oggi darebbero continuità e speranza nella corsa al secondo posto. Maurizio Sarri per la prima volta in stagione potrebbe confermare in toto l'intero undici sceso in campo nella giornata precedente. Stasera, infatti, dovrebbero esserci ancora gli stessi visti all'Olimpico: Strinic sarà nuovamente preferito a Ghoulam, il tridente leggero avrà nuovamente la meglio sullo scalpitante Milik.

COME ARRIVA L'UDINESE - Luigi Delneri sembra aver trovato la quadra, tant'è che l'obiettivo 40 punti è stato raggiunto e il sodalizio bianconero è reduce da cinque risultati utili consecutivi che l'hanno rilanciato ad indisidiare quelle del lato sinistro della classifica. A Napoli sarà dura, ovvio, ma come detto in conferenza stampa dal tecnico bianconero si andrà per guadagnare qualche punto, per giocarsela. Come? Sicuramente senza Samir, che ha concluso la sua stagione per infortunio. Per sostituirlo Delneri sceglierà uno tra Adnan e Gabriel Silva. L'allenatore ex Juventus recupera però sia Danilo che Thereau, i quali partiranno subito dal 1'.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Angella, Adnan; Badu, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. Allenatore: Delneri