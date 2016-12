Le probabili formazioni di Novara-Carpi - Macheda partirà dalla panchina

Fischio d'inizio alle 17.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Chiudere in bellezza il 2016. E' l'obiettivo comune di Novara e Carpi che questo pomeriggio al “Piola” si scontreranno per l'ultima giornata del girone di andata. Gli azzurri di Roberto Boscaglia si presentano al giro di boa con 25 punti, ma nell'ultimo turno di campionato alla vigilia di Natale hanno perso pesantemente in casa dell'Entella per 4-1. I biancorossi di Castori invece con 32 punti sono in piena zona playoff a cinque lunghezze di distanza dal Frosinone secondo in classifica. Con la sconfitta di Chiavari, i piemontesi hanno interrotto una striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi e davanti al proprio pubblico hanno perso soltanto due volte contro SPAL e Frosinone. In casa il Novara ha infatti ottenuto 20 dei 25 punti complessivi con sei successi e due pareggi mentre gli emiliani hanno vinto le ultime due gare lontano dal “Cabassi”. In trasferta il Carpi ha messo in cascina 17 punti frutto di cinque successi, due pareggi e solamente tre sconfitte e fuori dalle mura amiche non perde dal 19 novembre scorso, 2-0 in casa del Bari firmato da Basha e Fedele. Quella di oggi sarà la quinta gara disputata in terra piemontese fra le due compagini. L'unico successo ospite è arrivato nella stagione 1988-89 quando le due formazioni militavano nell'allora Serie C2. L'anno scorso invece furono i piemontesi allenati da Marco Baroni portare a casa i tre punti grazie al gol siglato da Buzzegoli su calcio di rigore. L'incontro sarà affidato al signor Livio Marinelli della sezione arbitrale di Tivoli.

COME ARRIVA IL NOVARA - In vista dell'ultimo match dell'anno Boscaglia potrebbe riconfermare lo schema andato in scena a Chiavari. Davanti a Benedettini spazio dunque ad una linea a tre con Troest, Mantovani e Scognamiglio. A centrocampo ci sarà sempre Viola coadiuvato da Bolzoni - se Casarini non fosse al top - e da Faragò. Le fasce laterali saranno percorse da Dickmann e Calderoni mentre in attacco giocheranno Sansone e Galabinov con Macheda che partirà nuovamente dalla panchina.

COME ARRIVA IL CARPI - Fabrizio Castori invece confermerà il 4-4-1-1 per la sfida del “Piola” con in porta Belec, Struna sulla corsia di destra, Letizia su quella di sinistra e la coppia centrale Romagnoli-Gagliolo. Al centro del campo non ci sarà l'infortunato Concas. Al suo posto è pronto Bianco al fianco di Mbaye mentre le corsie laterali saranno percorse da Crimi e Di Gaudio. In attacco giocherà Lasagna supportato da Lollo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Novara (3-5-2): Benedettini; Troest, Mantovani, Scognamiglio; Dickmann, Faragò, Viola, Bolzoni, Calderoni; Sansone, Galabinov. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Carpi (4-4-1-1): Belec; Struna, Gagliolo, Romagnoli, Letizia; Crimi, Mbaye, Bianco, Di Gaudio; Lollo; Lasagna. Allenatore: Fabrizio Castori.