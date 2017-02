Le probabili formazioni di Palermo-Crotone - Out Rohden, Trotta dall'inizio

Fischio d'inizio oggi alle 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Scontro di fuoco nei piani bassi della Serie B. Palermo e Crotone sono serie candidate alla retrocessione in cadetteria, in una stagione che le ha viste protagoniste di due cammini decisamente negativi. Ogni punto, arrivati a questa situazione, diventa fondamentale per entrambe le squadre. Il Crotone sembra più in forma rispetto ai siciliani, dopo la vittoria conquistata tra le mura amiche contro il Cagliari, con un ritrovato Falcinelli pronto a farla da mattatore anche al Barbera. Il Palermo, di contro, ha trovato un preziosissimo pareggio al San Paolo contro il Napoli, alla prima di Lopez sulla panchina rosanero. Residue speranze di salvezza, al Barbera ci sono in palio tre punti troppo importanti.

COME ARRIVA IL PALERMO - Il punto conquistato all’ombra del Vesuvio, è stato interpretato da molti come il possibile snodo della stagione rosanero. Lopez proverà a confermare il 4-3-3 del San Paolo, modulo che ha permesso ai rosanero di portare a casa un inaspettato pareggio. Con Gonzalez e Goldaniga squalificati, per la cerniera centrale di difesa Andelkovic e Sunijc sono in vantaggio su Vitiello e Cionek. A centrocampo saranno confermati Chochev e Bruno Henrique, con Gazzi e Jajalo che si giocheranno una maglia da titolare. Nestorovski e Trajkovski sono certi di un posto nel tridente che sarà completato da uno tra Embalo e Lo Faso.

COME ARRIVA IL CROTONE - I tre punti conquistati contro il Cagliari possono essere il punto di partenza per la cavalcata finale dei calabresi. Allo Scida c’era grande entusiasmo dopo la vittoria ottenuta contro i sardi, ed è proprio su questa scia che Nicola proverà a porre le basi per il match contro il Palermo. Si va verso il 4-4-2 con Falcinelli e Trotta a comporre il duo offensivo. Martella e Mesbah si contendono un posto sulla corsia sinistra di difesa, mentre non ha recuperato Rohden che dovrebbe essere sostituto da Capezzi. Coppia di difesa composta dai soliti Ceccherini e Ferrari.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Andelkovic, Sunijc, Pezzella; Gazzi, Bruno Henrique, Chochev; Embalo, Nestorovski, Trajkovski. Allenatore: Diego Lopez

CROTONE (4-4-2):Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Capezzi, Crisetig, Barberis, Stoian; Falcinelli, Trotta. Allenatore: Davide Nicola