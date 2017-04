Le probabili formazioni di Perugia-Ascoli - Cacia out, Di Carmine c'è

Fischio d'inizio alle ore 15. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 36^ giornata di Serie B propone la sfida del Curi tra Perugia e Ascoli. Sulla carta favoriti i padroni di casa, che però vengono dalla brutta sconfitta di Trapani, mentre i marchigiani arrivano da un buon pareggio contro il Frosinone. Per la squadra ospite è fondamentale portare a casa il risultato, per evitare di essere risucchiati nelle zone pericolose. Gli umbri invece cercano un successo che consolidi la posizione playoff: la squadra di Bucchi è attualmente al sesto posto.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Bucchi propone il suo consueto 4-3-3. Brignoli in porta, davanti a lui una difesa orfana di Volta (squalificato) e Del Prete (infortunato). Da destra a sinistra Fazzi, Belmonte, Monaco e Di Chiara. A centrocampo si potrebbe rivedere Gnahoré, con Brighi e Dezi ai suoi fianchi. Davanti sulle ali Mustacchio e Guberti, con Di Carmine centravanti.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Aglietti arriva alla sfida con il suo 3-5-2 tutto solidità e ripartenze. Lanni tra i pali, in difesa il solito trio composto da Mengoni, Cinaglia e Gigliotti. Sugli esterni i due terzini Almici e Mignanelli. A centrocampo non c'è lo squalificato Cassata, che viene sostituito da Addae. Accanto a lui Giorgi e Bianchi. Davanti out Cacia per infortunio, c'è la coppia Orsolini-Favilli.

Perugia (4-3-3): Brignoli; Fazzi, Belmonte, Monaco, Di Chiara; Brighi, Gnahoré, Dezi; Mustacchio, Di Carmine, Guberti. Allenatore: Cristian Bucchi.

Ascoli (3-5-2): Lanni; Mengoni, Cinaglia, Gigliotti; Almici, Bianchi, Addae, Giorgi, Mignanelli; Orsolini, Favilli. Allenatore: Alfredo Aglietti.