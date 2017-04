Le probabili formazioni di Pescara-Juventus - Assenti Buffon e Bonucci

© foto di www.imagephotoagency.it

L’esaltazione può creare non pochi problemi, soprattutto a livello mentale. Può creare problemi anche perché vinci contro una squadra ritenuta imbattibile: ma per la Juventus di Massimiliano Allegri non ci devono essere partite meno accessibili o più facili. E questo i bianconeri lo hanno sempre dimostrato, giocando un calcio efficace e solido in ogni circostanza. E allora dalla notte magica a Pescara, poi si penserà al ritorno di Champions League. Una partita sulla carta facile, ma che lo stesso Allegri vuole gestire nel migliore dei modi: nessun calo di tensione, nessun punto perso. Anche nella giornata delle sorprese pasquali, la Juventus deve riconfermarsi. E ironia della sorte sul suo cammino troverà Zdeněk Zeman, non un vero e proprio simpatizzante dei colori bianconeri. Una partita importantissima, in un momento fondamentale. Contro uno dei personaggi più controversi della storia del calcio e perché no, della storia della Juventus. Il tutto con la Roma alla finestra e pronta a sfruttare eventuali cali: ancora una volta gli Dei del calcio sembrano aver compiuto il loro lavoro.

La sfida tra Pescara e Juventus, che potrete seguire su Tuttomercatoweb.com a partire dalle ore 14.00, è stata affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi. In questa stagione ha arbitrato due volte la Juventus: i bianconeri si sono imposti 3-1 contro il Sassuolo e 4-1 contro il Palermo. Nessun precedente in questo campionato con il Pescara.

COME ARRIVA IL PESCARA – Il pareggio contro l’Empoli a sette gare dal termine è quasi una resa incondizionata alla retrocessione, anche se la matematica non condanna ancora nessuno. Assente Cesare Bovo per via del turno di squalifica, Zeman schiera il 4-3-3. In porta Fiorillo, con Zampano e Biraghi sulle corsie esterne. Campagnaro e Coda vanno al centro della difesa, mentre Coulibaly, Muntari e Memushaj andranno a centrocampo. Cerri in attacco, con Caprari e Brugman a supporto. Benali è stato convocato, ma è ancora alle prese con i sintomi influenzali.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – La vittoria contro il Barcellona ha esaltato tutto il popolo bianconero, ma c’è pur sempre un ritorno da giocare. E Massimiliano Allegri deve pensare anche alla prossima gara. Assenti Buffon e Bonucci, squalificato dopo il giallo ricevuto contro il Chievo Verona. In difesa spazio a Rugani e Barzagli. A centrocampo confermati Marchisio e Pjanic, anche se il bosniaco potrebbe partire dalla panchina. Pochissimo turnover in attacco: Higuain, Mandzukic e Dybala scendono in campo, in dubbio Cuadrado sulla destra. Al suo posto è pronto Lemina.

Le probabili formazione

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Campagnaro, Coda, Biraghi; Coulibaly, Muntari, Memushaj; Brugman, Cerri, Caprari. Allenatore: Zdeněk Zeman

Juventus (4-2-3-1): Neto; Lichtsteiner, Rugani, Barzagli, Asamoah; Pjanic, Marchisio; Lemina, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri