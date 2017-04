Le probabili formazioni di Pisa-Avellino - Golubovic rientra dal 1'

Fischio d'inizio alle 18. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW!

Pisa e Avellino si sfidano nel giorno di Pasquetta all'Arena Garibaldi. Gli irpini, che in settimana si sono visti detrarre tre punti in classifica dal Tribunale Federale Nazionale a causa della vicenda calcioscommesse, vogliono ritrovare il sorriso battendo i nerazzurri. Non stanno meglio le Torri, la cui ultima vittoria risale addirittura al 25 febbraio. A sei giornate dal termine della stagione Gattuso è alla ricerca delle giuste motivazioni da trasmettere alla squadra per conquistare quella che attualmente appare come una complicatissima salvezza.

COME ARRIVA IL PISA - Torna a disposizione Golubovic, che dovrebbe essere subito schierato nell'undici titolare. Mannini e Varela agiranno come esterni alti, ai lati dell'unica punta Manaj. Avogadri e Crescenzi non saranno invece della partita.

COME ARRIVA L'AVELLINO - Novellino si affida al 4-4-1-1: Ardemagni sarà il riferimento offensivo, il favorito per coadiuvarlo sulla trequarti è Eusepi. Sulle fasce spazio a Laverone e Belloni, Omeonga e Moretti saranno i due mediani.

Ecco le probabili formazioni:

PISA (4-3-3): Ujkani; Longhi, Lisuzzo, Milanovic, Golubovic; Tabanelli, Di Tacchio, Angiulli; Mannini, Manaj, Varela. Allenatore: Gennaro Gattuso.

AVELLINO (4-4-1-1): Radunovic; González, Djimsiti, Jidayi, Perrotta; Laverone, Moretti, Omeonga, Belloni; Eusepi; Ardemagni. Allenatore: Walter Novellino.